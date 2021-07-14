Наконец-то! В УЕФА отреагировали на ныряние Стерлинга в штрафной датчан

УЕФА понадобилась неделя, чтобы, наконец, прокомментировать самое скандальное пенальти на Евро-2020, назначенное в пользу Англии в полуфинале с Данией (2:1).
"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти было назначено правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим", – приводит слова председателя судейского комитета УЕФА итальянца Роберто Розетти ТАСС
О том, что Стерлинг начал падать сам еще до контакта с датчанином, Розетти тактично промолчал....
Напомним, в дополнительное время полуфинального матча форвард англичан Рахим Стерлинг картинно, как показалось многим, упал в штрафной площадке датчан, зацепившись за ногу их защитника, однако нидерландский рефери Данни Маккели назначил и, после консультаций с VAR, оставил в силе 11-метровый.
Добивание от Кейна после того пенальти вывело Англию в финал Евро-2020, но вместе с тем заставило многих болеть против англичан в поединке с Италией. И когда итальянцы выиграли трофей в серии пенальти, нередкими были возгласы, что это – месть британцам за то, что их за уши протащили в финал.
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Интересно, что в финале Евро с Италией англичанин Стерлинг нырнул в штрафной площадке так же, как и в полуфинале, но судья из тех же Нидерландов Бьорн Куйперс никак не отреагировал – не потому ли, что в этот раз соперниками англичан были соотечественники главы судейского комитета УЕФА?
Смотрите, как Стерлинг "нарисовал" пенальти в полуфинале Евро