Копиевский назначил неверный пенальти в ворота Динамо: судейский разбор от Метревели

Михаил Метревели

Михаил Метревели, эксперт телеканала Футбол, специально для Спорт Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 24-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Тур в котором, с одной стороны, мало что решалось, а с другой после окончания которого у многих клубов или их амбасадоров и болельщиков возникли вопросы к арбитрам. Самая очевидная ошибка, на удивление, произошла в матче, где присутствовал VAR. В абсолютно игровом эпизоде и после просмотра видео-ассистента арбитр назначил неочевидный пенальти в ворота Динамо. Учитывая общий счет матча, момент не повлиял на итог поединка, но тенденция настораживает. Другие спорные из наиболее обговариваемых моментов прошли в матчах с участием Шахтера и Мариуполя. Однако, оба раза судьи выбирали верные решения, даже работая без видео-ассистента рефери.

Десна – Колос – 2:2

Арбитр: Юрий Иванов. Для арбитража матч был довольно легким. Команды мало фолили. На матче работал VAR.

Ключевыми были три эпизода. На 66-й минуте Огиря прямой ногой врезался в ногу Богданову. Арбитр показал игроку Десны вторую желтую карточку. Это верное решение. Фол был грубым и должен был наказываться желтой карточкой.

На 71-й минуте Безбородько забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот. Это верное решение. В момент передачи форвард Десны был в метровом офсайде.

На 87-й минуте после подачи углового и удара Петрова мяч в штрафной попал в руку Тамму. Арбитр дал продолжить игру. VAR подтвердил решение. Арбитры были правы в этом эпизоде. Рука Тамма была в естественном положении и расстояние до мяча было минимальным. Это нельзя трактовать, как игру рукой.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Шахтер – Днепр-1 – 2:1

Арбитр: Денис Шурман. Матч был легким для арбитража. Команды старались играть корректно и спорных эпизодов практически не возникало. VAR на матче не работал.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 29-й минуте Тейлор упал в штрафной после подката Хочолавы. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Защитник Шахтера зацепил своего оппонента, но изначально сыграл в мяч. Нарушения не было.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Ворскла – Динамо – 1:5

Арбитр: Виктор Копиевский. Матч для арбитража был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 20-й минуте Степанюк упал на линии штрафной после борьбы с Забарным. Арбитр назначил пенальти в ворота Динамо. Проконсультировавшись с ассистентом VAR и посмотрев повтор самостоятельно, арбитр оставил решение в силе. И это очень странно. Арбитр допустил грубую ошибку. На повторе четко видно, что Забарный махнул ногой мимо Степанюка, после чего сам игрок Ворсклы ударил защитника киевлян по ноге и упал. Совершенно непонятно, где в этом эпизоде арбитр увидел нарушение.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

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Рух – Александрия – 2:1

Арбитр: Екатерина Монзуль. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR.

Рассмотреть стоит один эпизод. На 41-й минуте Притула забил гол. Арбитр зафиксировала офсайд и отменила взятие ворот. Это верное решение. Игрок Руха практически на корпус был ближе к воротам, чем последний защитник Александрии.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Заря – Минай – 1:0

Арбитр: Виталий Романов. Матч был довольно легким для арбитража. За исключением нескольких грубых фолов, команды старались играть корректно. На матче работал VAR.

В матче не было эпизодов, требующих детального анализа.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Мариуполь – Львов – 1:2

Арбитр: Ярослав Козык. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды старались мало фолить, но был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 49-й минуте Кулаков забил гол. Арбитр зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Это верное решение. Сам Кулаков в офсайде не находился, но в нем был Очеретько. Офсайд был активный, поскольку Очеретько мешал вратарю гостей среагировать на удар.

На 90-й минуте Махмутович забил гол. Игроки Мариуполя активно сигнализировали, что перед голом Казлаускас сыграл рукой, но арбитр оставил их апелляции без внимания и засчитал гол. Момент сложный, но похоже, что арбитр принял верное решение. Мяч в большей степени попал игроку Львова в бедро. К тому же, его рука находилась в естественном положении и расстояние до мяча было минимальным.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Олимпик – Ингулец – 0:3

Арбитр: Дмитрий Кривушкин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 15-й минуте Васин упал в штрафной после борьбы с Зотько. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Ингульца желтую карточку. Это верное решение. Васин картинно падал, почувствовал минимальный контакт со стороны соперника.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.