Стюард спутала футболиста сборной Италии с болельщиком, пытавшимся выбежать на поле

Итальянский футболист отправился праздновать победу над Испанией с болельщиками, а затем его спутали с фанатами и не хотел пускать назад на поле

Леонардо Бонуччи радуется выход в финал Евро-2020 / Фото: Reuters

Забавный случай произошел во время матча Италия – Испания в полуфинале Евро-2020. Итальянская команда вырвала победу в серии пенальти, после чего футболисты отправились праздновать к болельщикам. Видео голов и обзор матча Италия – Испания есть на нашем сайте.

Читайте также: Поцелуи и троллинг Англии: яркие фото фанатов матча Италия – Испания на Евро-2020

Леонардо Бонуччи подбежал к трибуне и эмоционально выкрикнул в сторону болельщиков. В этот момент один из фанатов сорвался со своего места и побежал к игроку, но был остановлен стюардами. А другой стюард, не разобравшись в ситуации, принялся ловить самого Бонуччи. Взгляд итальянца в этот момент бесценный.

В финале Евро-2020 Италия встретится с победителем пары Англия – Дания. Этот поединок пройдёт сегодня на "Уэмбли", начало – 22:00.

Также мы писали, что самого низкого футболиста Евро подсадили, чтобы он смог дать подзатыльник партнеру. В хорошем коллективе главное – поддержка. Вот и в сборной Италии не обделили Инсинье и помогли сделать подзатыльник Доннарумме.