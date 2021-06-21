Стрим матча Украина – Австрия. Смотрим матч Евро-2020 вместе

Последний матч группового этапа для нашей футбольной сборной стартует в 19:00 по киевскому времени в Бухаресте. Проигрывать нельзя

Украина - Австрия / Фото: Reuters

Сегодня подопечные Андрея Шевченко финишируют на групповом этапе чемпионата Европы. Какое место – второе или третье – займут они, определится в последней встрече. У нас продолжает онлайн Украина – Австрия. Стартовый свисток прозвучит в Бухаресте в 19:00.

Также мы проведем стрим матча Украина – Северная Македония в нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

Узнавайте, где смотреть матч Украина – Австрия.

Напомним, нашим достаточно сыграть вничью или победить с любым счетом, чтобы занять вторую строчку и впервые в истории пробиться в плей-офф. Наши сегодняшние соперники также набрали три очка, но уступают за счет меньшего количества забитых мячей. Среди украинцев голами пока что отличались только Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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Если же "сине-желтые" проиграют, то займут третью позиции в группе С с тремя очками. И тогда их выход в 1/8 финала будет зависеть от результатов в других квартетах.

Мы также вели стрим матча Украина – Северная Македония.

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