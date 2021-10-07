Стрелял по тарелочкам и держал животных: Фьюри назвал главную проблему своей жизни

Тайсон Фьюри может встретиться с победителем боя Усик - Джошуа / Фото: Reuters

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри 9 октября будет защищать титул в поединке против Деонтея Уайлдера.

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Накануне поединка Фьюри признался, что ему не нужны миллионы долларов, чтобы жить счастливо. Но посетовал, что у него нет хобби.

"Я боксирую не для того, чтобы быть величайшим на все времена, не для того, чтобы быть легендой. Мне не принесет никакой пользы, если я заработаю еще 50 или 200 млн, мне не нужно богатство. Я обычный человек, который очень хорошо боксирует", – цитирует Фьюри Allboxing.

"Меня часто спрашивают о том, что меня мотивирует. Это определенно не деньги. Это тот факт, что кроме бокса ничего нет. Я боксирую, потому что больше мне ничего не нравится. У меня нет никакого другого хобби. После бокса я буду очень грустным, одиноким человеком. Я пробовал держать животных, ездить по бездорожью, получил лицензию на оружие, стрелял по тарелочкам. Ничто меня не заинтересовало".

Ранее мы писали, что Тайсон Фьюри (30-1-0, 21 КО) нисколько не сомневается в своей победе над американским боксером Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Более того, "Цыганский король" на финальной прес-конференции сказал, что он единственный достойный чемпион в мире.