Стоит продолжать карьеру? Каратистка Терлюга просит совета у фанатов

Анжелика Терлюга раздумывает над завершением карьеры / Фото: Instagram
После выступления на Играх в Токио Анжелика взяла паузу в карьере и сыграла свадьбу. Теперь же спортсменка задумывается, а есть ли смысл ей возвращаться на татами.
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"Пришло время подвести итоги этого насыщенного спортивного года
- Пройти тяжелую подготовку к ОИ
- Сборы в Японии
- Олимпийская медаль
За всю мою карьеру 2021 год был самым эмоциональным и трудным. Не все мечты исполнились, был не один провал за этот год, были неожиданности и болезненны моменты.
Но зато он перевернул мою жизнь, и я навсегда останусь в истории каратэ и нашей страны, как призер Олимпийских Игр 2020.
В последнее время я получаю огромное количество вопросов по поводу продолжения моей карьеры: "буду ли я дальше выступать?" "какие планы на следующий год?", "ты заканчиваешь свою карьеру?"
И я уверена, что ответ на все эти вопросы вы узнаете совсем скоро.
А сейчас я хочу узнать ваше мнение
Стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году?
Хотели бы еще увидеть меня на татами? Как думаете, есть ли шанс внести еще свою лепту в историю нашего спорта?", – написала Анжелика.
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