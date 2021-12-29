Чи варто продовжувати кар'єру? Каратистка Терлюга просить поради у фанатів

Анжеліка Терлюга роздумує над завершенням кар'єри / Фото: Instagram

Після виступу на Іграх у Токіо Анжеліка взяла паузу у кар'єрі та зіграла весілля. Тепер спортсменка замислюється, а чи є сенс їй повертатися на татамі.

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"Настав час підбити підсумки цього насиченого спортивного року Пройти важку підготовку до ОІ

Збори у Японії

Олімпійська медаль

За всю мою кар'єру 2021 був найемоційнішим і найважчим. Не всі мрії здійснилися, був не один провал за цей рік, були несподіванки та болючі моменти. Але він перевернув моє життя, і я назавжди залишуся в історії карате і нашої країни, як призер Олімпійських Ігор 2020.

Останнім часом я отримую величезну кількість питань стосовно продовження моєї кар'єри: "Чи я далі виступатиму?" "які плани на наступний рік?", "Ти закінчуєш свою кар'єру?" І я впевнена, що відповідь на ці запитання ви дізнаєтеся зовсім скоро.

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А зараз я хочу дізнатися вашу думку Чи варто мені продовжувати кар'єру наступного року? Чи хотіли б ще побачити мене на татамі? Як думаєте, чи є шанс зробити ще свій внесок в історію нашого спорту?", – написала Анжеліка.

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