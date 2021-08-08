Стало известно, где сейчас Ребров

Тренер Ференцвароша Сергей Ребров / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Сергей Ребров прибыл в Киев накануне, 7 августа, рейсом из Франкфурта.
Об этом сообщил журналист Роман Бебех в своем телеграм-канале Бомбардир.
В понедельник, 9 августа, состоится исполком УАФ, на котором Реброва должны назначить преемником Андрея Шевченко в статусе главного тренера сборной Украины.
Сергей Ребров и Андрей Шевченко
Новый дуэт – Ребров и сборная Украины / Фото: Reuters
Ранее Мирон Маркевич заявил, что Сергей Ребров станет новым наставником украинской сборной, а сам Маркевич уволился из УАФ, где занимал пост главы комитета сборных УАФ и рассчитывал возглавить "сине-желтых" после Шевы.
Сергей Ребров и Мирон Маркевич / Фото: Reuters
Правда, в воскресенье, 8 августа, появилась информация, что Аль-Айн из ОАЭ, где Ребров не проработал и двух месяцев, отказывается отпускать его в сборную Украины.
Сергей Ребров/Фото alainclub.ae
Сергей Ребров/Фото alainclub.ae
Но, похоже, стать новым коучем украинской национальной команды Реброву это не помешает.