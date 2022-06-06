Стали известны 30 из 32 участников ЧМ-2022: где еще двое?

Уэльс поедет на чемпионат мира впервые с 1958 года / Фото: REUTERS

Вчера Европа закрыла свою квоту на участников чемпионата мира. Последнюю путевку от континента завоевал Уэльс, который победил сборную Украины.

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Таким образом, определились 30 из 32 сборных, которые выступят на ЧМ-2022 в Катаре.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.

Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс. Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.

Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай. Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.

Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис. Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.

Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония. Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Где еще две сборные? Они определятся уже в этом месяце в межконтинентальных стыках.

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7 июня сыграют команды ОАЭ и Австралии. Победитель 13 июня встретится с Перу.

А 14 июня Коста-Рика и Новая Зеландия разыграют последний билет в Катар.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря.