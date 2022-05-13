США – Латвия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Болельщики сборных США и Латвии / Фото: Коллаж: Сегодня
В пятницу, 13 мая, в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.
В первый день мирового первенства в группе В встретятся сборные США и Латвии. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.
США – ЛАТВИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор считают, что у американцев больше шансов выиграть сегодняшний поединок.
Котировки на основное время:
- Победа США – 1.65
- Ничья – 4.60
- Победа Латвии – 4.30
Коэффициент на исход матча:
- Победа США – 1.35
- Победа Латвии – 3.20
Достижения
Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время завоевала не мало наград. Чемпионы – 1933, 1960; серебряные призеры – 1931, 1934, 1939, 1950; бронзовые призеры – 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.
Латвийская команда на мировых первенствах дебютировала в 1933 году. Потом с 1939 по 1993 год был перерыв, страна входила в СССР. Лучший результат команды на ЧМ – седьмое место (1997, 2004, 2009).