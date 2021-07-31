США исключили из эстафеты в Токио, но они выиграли апелляцию. Украина за бортом финала

Сборной США по легкой атлетике удалось опротестовать дисквалификацию на финал Олимпийских-2020 игр в смешанной эстафете 4х400 метров. Украина за медали не борется

Сборная США на передаче эстафеты в Токио / Фото: Reuters

30 июля во время предварительного раунда американская команда получила дисквалификацию после победы в своем забеге в смешанной эстафете 4х400 м, которая дебютирует на Олимпиадах. Бегуны из США некорректно провели процедуру передачи эстафетной палочки.

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Но представители сборной США подали протест по поводу своего наказания и их апелляция была принята – сообщает idnes.cz. Им удалось доказать, что была лишь судейская ошибка, а они ничего не нарушали.



Фото Reuters

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Квартет бегунов из Доминиканской Республики, который также был дисквалифицирован, тоже получил возможность побороться за медали. А вот команда Украины, ставшая шестой в другом забеге, не попала бы в финал даже в случае наказания США и доминиканцев.

Таким образом, финал в смешанной эстафете 4х400 метров пройдет с участием девяти сборных – Ирландии, Великобритании, Германии, США, Польши, Доминиканской Республики, Нидерландов, Бельгии и Ямайки. Начало соревнований сегодня в 15:35 по Киеву.

Ранее мы сообщали, что самая опытная украинка на Олимпиаде стала последней, еще две – пробились в полуфинал.