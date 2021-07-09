Сразу два клуба Премьер-лиги остались без домашних стадионов. Что сделала УАФ

Футбольные функционеры провели переоценку, из-за которой стадион "Украина" во Львове понизился до второй категории и не сможет принимать Премьер-лигу

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Сегодня Украинская ассоциация футбола опубликовала список отечественных арен, на которых могут проходить матчи разного уровня. В частности, Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований провел оценку и утвердил их список. Среди арен третьей категории, на которой допускается организация матчей Премьер-лиги, не оказалось львовской "Украины".

Тем временем Олимпик официально снялся с чемпионата Украины.

В ближайшем сезоне 2021/2022 сразу две команды собирались именно на "Украине" – Рух и Львов. Так что теперь, похоже, им придется возвращаться к варианту с "Ареной Львов", имеющей четвертую категорию. Всего же у нас в стране – семь стадионов этого, довольно высокого, уровня. Кроме львовского, это: НСК "Олимпийский" (Киев), "Ворскла" (Полтава), "Днепр-Арена", "Металлист" (Харьков), "Черноморец" (Одесса), "Славутич-Арена" (Запорожье). Есть еще 12 – третьей категории.

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Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля. Участие в нем примут 16 клубов – на два больше, чем в предыдущем чемпионате.

Вспомним, как Рух обыгрывал Александрию во Львове: