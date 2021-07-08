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8 июля 17:30
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Пролетер --
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Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
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Динамо нашло солидных соперников на второй тренировочный сбор в Швейцарии

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 15:55
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Подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре товарищеских матча до старта чемпионата Украины: с Серветтом и Сьоном, Ниццей и Атлетиком
Динамо разгромило клуб из Франции
Динамо разгромило клуб из Франции / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Только в среду киевское Динамо завершило первый тренировочный сбор, а уже наметило планы на второй. Чемпионы страны сыграли в Швейцарии четыре поединка и еще проведут ровно столько же. Возвращение на швейцарскую землю запланировано уже на субботу, 10 июля.

Об этом сегодня сообщил официальный сайт "бело-голубых".

К слову, сегодня Беседин с моря радостно поздравил с Днем семьи.

Во время первой поездки парни Луческу сыграли вничью со швейцарскими Базелем (4:4), Лозанной (1:1) и Люцерном (3:3), а также разгромили любителей из Франции – 5:0. Теперь же соперники будут даже достойней; среди них – середняки чемпионатов Франции и Испании.

10 июля, 21:00. Серветт (Швейцария) – Динамо

14 июля, 20:00. Сьон (Швейцария) – Динамо

17 июля, 21:00. Ницца (Франция) – Динамо

20 июля. 16:00. Атлетик (Испания) – Динамо

Читайте также: бывший тренер Динамо рвется возглавить сборную России.

Все игры киевлян в Швейцарии обещают показать на клубном YouTube-канале. Старт сезона 2021/2022 в Премьер-лиге намечен на 25 июля. Подопечные Мирчи Луческу должны принять Олимпик.

Напомним, матч Динамо и Шахтера за Суперкубок перенесли.

Смотрите, как Динамо и Заря сражались в чемпионате Украины:

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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
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2
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