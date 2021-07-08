Динамо нашло солидных соперников на второй тренировочный сбор в Швейцарии

Подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре товарищеских матча до старта чемпионата Украины: с Серветтом и Сьоном, Ниццей и Атлетиком

Динамо разгромило клуб из Франции / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Только в среду киевское Динамо завершило первый тренировочный сбор, а уже наметило планы на второй. Чемпионы страны сыграли в Швейцарии четыре поединка и еще проведут ровно столько же. Возвращение на швейцарскую землю запланировано уже на субботу, 10 июля.

Об этом сегодня сообщил официальный сайт "бело-голубых".

К слову, сегодня Беседин с моря радостно поздравил с Днем семьи.

Во время первой поездки парни Луческу сыграли вничью со швейцарскими Базелем (4:4), Лозанной (1:1) и Люцерном (3:3), а также разгромили любителей из Франции – 5:0. Теперь же соперники будут даже достойней; среди них – середняки чемпионатов Франции и Испании.

10 июля, 21:00. Серветт (Швейцария) – Динамо

14 июля, 20:00. Сьон (Швейцария) – Динамо

17 июля, 21:00. Ницца (Франция) – Динамо

20 июля. 16:00. Атлетик (Испания) – Динамо

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Все игры киевлян в Швейцарии обещают показать на клубном YouTube-канале. Старт сезона 2021/2022 в Премьер-лиге намечен на 25 июля. Подопечные Мирчи Луческу должны принять Олимпик.

Напомним, матч Динамо и Шахтера за Суперкубок перенесли.

Смотрите, как Динамо и Заря сражались в чемпионате Украины: