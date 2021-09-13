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Спортсменка из Донецка сделала фото с Путиным: "Я счастлива рядом с вами"

Андрей Трофимов
13 сентября, 08:27
Олимпийская чемпионка Токио-2020 по синхронному плаванию Марина Голядкина после начала войны на Донбассе переехала в Россию

Голядкина и Путин / Фото: Instagram

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград российским чемпионам Олимпиады в Токио.

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В числе прочих к президенту России Владимиру Путину обратилась 24-летняя синхронистка Марина Голядкина, которая родилась в Донецке и до 2015 года выступала за сборную Украины. Но после нападения России на Украину она предпочла стать на сторону оккупанта.

"Я с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой и до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась. Я родилась в спортивной семье в городе Донецке, и в 2014 году передо мной стоял сложный выбор: оставить свою мечту либо дойти до конца и сделать все возможное.

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И сегодня я счастлива, что могу стоять здесь, рядом с вами, Владимир Владимирович, и сказать громко, что я защитила честь великой страны! Для меня это большое счастье", – заявила Голядкина.

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