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Путину заехали по физиономии и сломали нос

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 сентября, 17:03
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Президент страны-агрессора рассказал, как ему досталось на тренировке по боксу. О еще одном позоре он умолчал
У Путина с боксом не сложилось
У Путина с боксом не сложилось / Фото: Getty Images

Президент РФ вспомнил о своем боксерском опыте. По словам Путина, уже на одной из первых тренировок ему сломали нос, и он решил заняться борьбой.

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"Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так – я же во дворе жил, все просто – я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой", – приводят слова Путина Вести.

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При этом Путин, являющийся мастером спорта по самбо и дзюдо, тактично промолчал насчет фиаско, которое постигло его в хоккее. Смотрите, как он в свое время грохнулся на льду:

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