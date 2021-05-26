Спортивный бойкот Лукашенко: команды отказываются ехать на чемпионат Европы в Минск

После принудительной посадки рейсового самолета велосипедисты Великобритании, Германии и Нидерландов отказались ехать на соревнования в Беларусь

Будущее чемпионата Европы в Минске туманно / Фото: AFP

Чемпионат Европы по велоспорту на треке в июне этого года пройдет в Минске без национальных команд из целого ряда европейских стран. Поездка на соревнования в Беларусь считается небезопасной после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.

Напомним, что власти Беларуси угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. На перехват даже отправили истребитель.

Об отказе участвовать в чемпионате, который должен пройти в Минске с 23 по 27 июня, уже объявили сборные Великобритании, Германии и Нидерландов.

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"В нынешних условиях поездка в Беларусь не оправдана – недостатки перевешивают преимущества. Это не политическое заявление, мы приняли решение не ехать на чемпионат Европы исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков", – пояснил глава Королевского велосоюза Нидерландов Торвальд Венеберг.

В немецкой федерации тоже отказались участвовать в соревнованиях "в силу возникших обстоятельств", передает ВВС. В условиях прекращения авиасообщения с Беларусью аналогичное решение приняла Великобритания.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира по хоккею в Риге заменили государственный флаг Беларуси на оппозиционный бело-красно-белый.