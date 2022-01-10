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Спасти Шевченко может Милан. Украинцу дали последний шанс

Андрей Трофимов
10 января, 21:49
13 января Дженоа сыграет в Кубке Италии против Милана. После этого матча владельцы клуба решат, что делать с украинским тренером

У Шевченко пока все хорошо. Его не уволили / Фото: Reuters

Сегодня боссы Дженоа собрались, чтобы обсудить судьбу главного тренера клуба Андрея Шевченко.

При украинском наставнике Дженоа провела десять матчей – шесть поражений, три ничьи и одна победа. Сохранить прописку в Серии А поможет лишь чудо.

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При назначении Шевченко говорились, что владельцы Дженоа закроют глаза на понижение в классе. А Андрею Николаевичу дадут время на построение боеспособной команды.

Однако отвратительная игра и отсутствие результата породили слухи об отставке Шевченко. Как пишут итальянские СМИ, владельцы Дженоа взяли паузу до 13 января, когда Дженоа встретится с Миланом в Кубке Италии. Уже после этого матча будет приниматься решение.

Дженоа – Специя – 0:1 / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если Шеву уволят, он тут же может возглавить сборную Польши, которой в марте предстоит плей-офф с Россией за выход на ЧМ-2022.

Другим кандидатом на место коуча поляков является итальянец Фабио Каннаваро, с которым провели переговоры, но он взял время на раздумья.

Ранее мы писали, что Шеве уже нашли замену в Дженоа. В сменщики Андрею прочат Давиде Баллардини, которого сам украинец сменил на этом посту в ноябре.

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Шевченко и Баллардини / Фото: Getty Images, Reuters