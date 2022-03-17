Спасибо за мужество в борьбе с российскими оккупантами: обладатель Золотого мяча поддержал ВСУ

Вооруженные силы Украины мужественно противостоят российским агрессорам. Легендарный украинский форвард Игорь Беланов встретился с защитниками Родины и передал подарки от Украинской ассоциации футбола.

"Сегодня встретился с защитниками нашей Родины и выразил глубокую благодарность за их мужество и храбрость в борьбе с российскими оккупантами.

Пообщался с бойцами и передал огромный привет и подарки от Украинской ассоциации футбола.

Гордимся вами, бойцы! Слава Украине! Героям Слава!", – написал Беланов в своем Facebook.