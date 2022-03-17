Спасибо за мужество в борьбе с российскими оккупантами: обладатель Золотого мяча поддержал ВСУ

Игорь Беланов поддержал украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы Украины мужественно противостоят российским агрессорам. Легендарный украинский форвард Игорь Беланов встретился с защитниками Родины и передал подарки от Украинской ассоциации футбола.
"Сегодня встретился с защитниками нашей Родины и выразил глубокую благодарность за их мужество и храбрость в борьбе с российскими оккупантами.
Пообщался с бойцами и передал огромный привет и подарки от Украинской ассоциации футбола.
Гордимся вами, бойцы! Слава Украине! Героям Слава!", – написал Беланов в своем Facebook.
Напомним, что первый украинский обладатель Золотого мяча Олег Блохин обратился к оккупантам с призывом остановить войну.
А легенда украинского футбола Андрей Шевченко активно помогает Украине на гуманитарном фронте. В частности, Шевченко намерен принять у себя в Лондоне нескольких украинских детей.