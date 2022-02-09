9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Совсем ребенок: стало известно имя российской фигуристки, попавшейся на допинге

Сергей Шаховец
9 февраля, 18:32
У российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде без своего флага, могут отобрать золотую медаль завоеванную в фигурном катании

Допинг обнаружили у 15-летней Камилы Валиевой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Стало известно имя российской спортсменки, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпийских играх. По данным портала Inside the Games, ею оказалась юная фигуристка Камила Валиева.

По данным источника, тест был сдан до соревнований в Китае. Согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса, если Валиева действительно виновна в нарушении антидопинговых правил, ее имя нельзя официально раскрывать, поскольку ей не исполнилось 16 лет.

Реклама

В настоящее время несколько групп юристов работают над сложным делом, которое, как ожидается, продлится до завтра, прежде чем будет достигнуто заключение.

Если Валиева будет наказана, то любые наказания, вероятно, будут менее суровыми, чем если бы она была старше 16 лет. А вот какую роль в применении допинга сыграл ее тренерский штаб – станет предметом отдельного разбирательства.

Реклама

Напомним, ранее подозрения в проваленном допинг-тесте пали на 18-летнего Марка Кондратюка, выступающего в мужском одиночном катании.

Церемонию награждения в командном турнире фигуристов поставили на паузу из-за проблем с допинг-тестом.

Реклама

Отметим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).