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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Зовсім дитина: стало відомо ім'я російської фігуристки, яка попалася на допінгу

Сергій Шаховець
9 лютого, 18:32
У російських спортсменів, які виступають на Олімпіаді без свого прапора, можуть відібрати золоту медаль, завойовану у фігурному катанні.

Допінг виявили у 15-річної Камілі Валієвої / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Стало відоме ім'я російської спортсменки, яка опинилася у центрі допінгового скандалу на Олімпійських іграх. За даними порталу Inside the Games, нею виявилася юна фігуристка Каміла Валієва.

За даними джерела, тест було здано до змагань у Китаї. Відповідно до правил Всесвітнього антидопінгового кодексу, якщо Валієва справді винна у порушенні антидопінгових правил, її ім'я не можна офіційно розкривати, оскільки їй не виповнилося 16 років.

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У даний час кілька груп юристів працюють над складною справою, яка, як очікується, триватиме до завтра, перш ніж буде досягнуто висновку.

Якщо Валієва буде покарана, то будь-які покарання, ймовірно, будуть менш суворими, ніж якби вона була старша 16 років. А ось яку роль у застосуванні допінгу зіграв її тренерський штаб – стане предметом окремого розгляду.

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Нагадаємо, раніше підозри у проваленому допінг-тесті впали на 18-річного Марка Кондратюка, що виступає в чоловічому одиночному катанні

Церемонію нагородження у командному турнірі фігуристів поставили на паузу через проблеми з допінг-тестом.

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Зазначимо, що на покарання за попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну і взагалі без назви своєї країни під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).