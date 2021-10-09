9 октября 90+3’
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Динамо --
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Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
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Аталанта --
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Соперник Усика совершил самоубийство: крик Русской Кувалды

Андрей Трофимов
9 октября, 20:20
Российский боксер Дмитрий Кудряшов, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC Silver, приравнял Энтони Джошуа к самоубийце

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Дмитрий Кудряшов считает, что Энтони Джошуа зря решил соревноваться с Александром Усиком в боксерском мастерстве – это было сродни самоубийству для британца, сенсационно проигравшего украинцу на лондонском стадионе "Тоттенхэм".

"Британец зря подсушился, – заявил Дмитрий Кудряшов по прозвищу "Русская Кувалда". – Его мощь была ключом к победе. Как он дрался с Кличко, когда начал выбрасывать апперкоты и боковые, то же самое нужно было делать с Усиком. Пытаться перебоксировать Усика, который перебоксировал всех в своей карьере, это самоубийство. Совершенно неправильная тактика".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"Легкость, которую Джошуа показал во втором поединке с Руисом, с Александром работать не будет. Здесь нужна мощь и грубая сила, что показал Чисора. Тот просто шел вперед, бил, и у Усика начались проблемы", – приводит слова Кудряшова РБ-Спорт.

Дмитрий Кудряшов / Фото: Instagram

Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.

Вариантами места проведения повторного боя называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.

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При этом после сенсационной победы в первом поединке уже Усик – безоговорочный фаворит реванша с Джошуа у букмекеров.

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