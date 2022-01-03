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Соперник Шахтера в Лиге чемпионов – самая забивная команда Серии А

Сергей Шаховец
3 января, 08:44
Миланский Интер за прошедший год забил 104 гола в чемпионате Италии, что не случалось с 1950 года

Интер самая результативная команда в Серии А / Фото: Reuters

Этот результат стал пятым в истории Серии А, сообщает OptaPaolo. Интересно, что все предыдущие рекорды были зафиксированы в период с 1947 по 1950 годы.

За последние 70 лет ни одной команде не удавалось забить более ста голов в чемпионате Италии за календарный год.

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Рекорд принадлежит Милану, которому удалось в 1950 году забить 120 голов. Это достижение "россонери" так и остается недосягаем для других итальянских команд.

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После 19-ти сыгранных туров в Серии А Интер возглавляет турнирную таблицу. Команда Симоне Индзаги опережает Милан на 4 очка.

Свой следующий поединок "нерадзурри" сыграет 6 января против Болоньи. В тот же день Дженоа Андрея Шевченко на выезде попытается отобрать очки у Сассуоло.

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Напомним, что миланский Интер был соперником донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" в домашнем матче сыграли вничью 0:0, а на выезде проиграли команде Симоне Индзаги со счетом 0:2.

Шахтер и Интер поделили очки в Киеве / Фото: REUTERS