2 січня 15:00 Онлайн
Хетафе 1
Реал 0
2 січня 18:30
Челсі 2
Ліверпуль 2
3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів – найрезультативніша команда Серії А

Сергій Шаховець
3 січня, 08:44
Міланський Інтер за минулий рік забив 104 голи у чемпіонаті Італії, що не траплялося з 1950 року

Інтер найрезультативніша команда в Серії А / Фото: Reuters

Цей результат став п'ятим в історії Серії А, повідомляє OptaPaolo. Цікаво, що всі попередні рекорди були зафіксовані в період із 1947 по 1950 роки.

За останні 70 років жодній команді не вдавалося забити понад сто голів у чемпіонаті Італії за календарний рік.

Реклама

Рекорд належить Мілану, якому вдалося у 1950 році забити 120 голів. Це досягнення "россонері" так і залишається недосяжним для інших італійських команд.

Реклама

Після 19 зіграних турів у Серії А Інтер очолює турнірну таблицю. Команда Сімоне Індзагі випереджає Мілан на 4 очки.

Свій наступний поєдинок "нерадзуррі" зіграє 6 січня проти Болоньї. Того ж дня Дженоа Андрія Шевченка на виїзді намагатиметься відібрати очки у Сассуоло.

Реклама

Нагадаємо, що міланський Інтер був суперником донецького Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" у домашньому матчі зіграли внічию 0:0, а на виїзді програли команді Сімоне Індзагі з рахунком 0:2.

Шахтар і Інтер поділили очки у Києві / Фото: REUTERS