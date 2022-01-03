Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів – найрезультативніша команда Серії А

Інтер найрезультативніша команда в Серії А / Фото: Reuters

Цей результат став п'ятим в історії Серії А, повідомляє OptaPaolo. Цікаво, що всі попередні рекорди були зафіксовані в період із 1947 по 1950 роки.

За останні 70 років жодній команді не вдавалося забити понад сто голів у чемпіонаті Італії за календарний рік.

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Рекорд належить Мілану, якому вдалося у 1950 році забити 120 голів. Це досягнення "россонері" так і залишається недосяжним для інших італійських команд.

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Після 19 зіграних турів у Серії А Інтер очолює турнірну таблицю. Команда Сімоне Індзагі випереджає Мілан на 4 очки.

Свій наступний поєдинок "нерадзуррі" зіграє 6 січня проти Болоньї. Того ж дня Дженоа Андрія Шевченка на виїзді намагатиметься відібрати очки у Сассуоло.

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Нагадаємо, що міланський Інтер був суперником донецького Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" у домашньому матчі зіграли внічию 0:0, а на виїзді програли команді Сімоне Індзагі з рахунком 0:2.