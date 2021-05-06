Сокол стал восьмым участником нового чемпионата Украины по хоккею

Легендарная киевская команда в первенстве-2021/22 присоединилась к Белому Барсу, Динамо, Днепру, Донбассу, Краматорску, Ледяным Волкам и Мариуполю

Сокол / Фото: УХЛ

Киевский Сокол подал заявку на участие в чемпионате Украины по хоккею сезона 2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Напомним, 25 апреля Украинская хоккейная лига объявила о начале приема заявок от клубов на участие в первенстве-2021/22. В первый день кампании заявки подали семь команд: Белый Барс (Белая Церковь), Динамо (Харьков), ХК Днепр (Днепр), Донбасс (Донецк), ХК Краматорск (Краматорск), Ледяные Волки (Киев) и ХК Мариуполь (Мариуполь).



Восьмым участником следующего чемпионата стал серебряный призер минувшего сезона – Сокол. Напомним, что киевляне, как вице-чемпионы страны, примут участие в Континентальном Кубке.

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Отметим, что ранее киевская команда в первый же сезон после возрождения клуба заняла третье место в регулярном чемпионате и добралась до финала плей-офф УХЛ, где со счетом 0:4 в серии уступила Донбассу.

Добавим, что на днях донецкий клуб пригласили в Лигу чемпионов, выдав wild card в элиту. Домашние матчи Донбасс будет проводить на льду киевского Дворца спорта.

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется