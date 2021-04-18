Сокол бит в Дружковке: обзор второго финального матча УХЛ

Донбасс сделал еще один шаг к золотым медалям чемпионата Украины. Клуб из Донецка повел в финальной серии против Сокола со счетом 2:0

ХК Донбасс удвоил свое преимущество над Соколом в финальной серии Украинской хоккейной лиги. После победы 2:1 в стартовом матче дончане сегодня обыграли киевлян с более уверенным счетом – 5:1.

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Отметим, что Донбасс четыре своих шайбы забросил в большинстве. Сокол сумел забросить шайбу престижа лишь в последнем периоде, когда судьба встречи уже была предрешена.

Следующие две встречи финальной сери УХЛ пройдут в Киеве. Сокол примет Донбасс 21 и 23 апреля. Начало обоих матчей в 18:00. Напомним, что финальная серия длится до четырех побед одной из команды.

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Донбасс – Сокол – 5:1 (2:0; 1:0; 2:1)

Счет в серии: 2:0

Шайбы: 1:0 Лялька (Колесниковс), 05:27. 2:0 Сигарёв – больш., 06:38. 3:0 Лялька (Монс, Пересунько – больш.), 21:38. 4:0 Бирюков (Сигарёв, Шишлянников – больш.), 51:28. 5:0 Карамнов (Сигарёв, Бирюков – больш.), 53:27. 5:1 Андрейкив (Павленко, Рубан – больш.), 56:47.