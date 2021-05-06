Томас Тухель / Фото: Reuters
Главный тренер Челси Томас Тухель стал первым коучем в истории Лиги чемпионов, сумевшим достичь финала турнира два года кряду с двумя разными командами.
В 2020 году немецкий специалист вывел в финал ПСЖ, с которым в матче за трофей уступил Баварии 0:1.
А теперь сделал это уже у руля Челси. Напомним, накануне в ответной игре 1/2 финала лондонцы обыграли дома Реал 2:0 (по сумме двух встреч – 3:1) и в решающем поединке ЛЧ 29 мая сразятся в Стамбуле с Манчестер Сити.
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Что интересно, беспроигрышная серия лондонцев при Тухеле против команд топ-тренеров насчитывает уже восемь матчей.
Ранее Челси обыграл Тоттенхэм Жозе Моуринью (1:0), Ливерпуль Юргена Клоппа (1:0), Эвертон Карло Анчелотти (2:0), Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы (1:0), а также Атлетико Диего Симеоне (1:0, 2:0).
Теперь число "жертв" Тухеля пополнил Реал Зинедина Зидана.
"Каким представляю себе финал Лиги чемпионов? Еще слишком рано говорить. Будем надеяться, что подойдем к нему в боевом составе. Мы пришли сюда, чтобы победить", – приводит слова Томаса Тухеля BT Sport
Обзор матча Челси – Реал (2:0)
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