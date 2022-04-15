Собирался в Украину? Что говорил Тимощук 24 февраля

Анатолий Тимощук на тренировке Зенита / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Война России против Украины сплотила наших спортсменов вокруг страны. Многие солидарны в осуждении действий Путина, а некоторые даже пошли в тероборону или ВСУ.

Правда, есть уникумы, которые предпочитают отмалчиваться на фоне геноцида украинцев. Один из них – экс-игрок сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который работает ассистентом главного тренера Зенита.

Реклама

Читайте также: Предатель Украины Тимощук дал ответ на вопрос "Путин – ху*ло?"

Экс-хавбек ни слова не сказал о военных преступлениях страны, в которой он продолжает зарабатывать деньги. За это Анатолия постоянно критикуют в футбольном сообществе. Не остался в стороне и депутат Жан Беленюк.

В шоке от действий Тимощука и известный агент Александр Панков. В интервью Fanday менеджер Милевского рассказал, как переписывался с Анатолием в первый день полномасштабной войны.

Реклама

"К Тимощуку я всегда хорошо относился до этого момента. 24 февраля я написал ему и Воронину. Андрей сразу ответил, что идет в клуб разрывать контракт и 25-го числа улетает с семьей в Германию. Тимощуку я написал следующее: "Толя, привет. Какие у тебя планы, когда планируешь выбираться, как твои близкие в Украине?". Он мне ответил: "С родственниками все хорошо. Пока не знаю, когда буду уезжать". Больше я ему не писал, уже и смысла нет. Все стало понятно. Его позиция разочаровала многих украинцев. Он был героем и олицетворением нашего патриотизма. И, бл*дь, за какие-то деньги, которых у него просто дох*я, 20 или 30 миллионов долларов, остался работать у этих пид*расов. Я его не понимаю. Ему бы хватило этих денег до конца своей жизни, до конца жизни своих детей и внуков!"

К слову, отец Тимощука защищает Украину в рядах теробороны. В отличие от сына Александр находится в Луцке и защищает от фашистов родную землю.