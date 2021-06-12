Собачник, сексист и экстремал: все, что нужно знать о чемпионе Ярославе Амосове

Новый владелец пояса Bellator скоро станет отцом, он многократный чемпион мира по самбо, любит мотоциклы, собак и выступает под прозвищем Динамо

Звезда украинского ММА Ярослав Амосов / Фото: Instagram

Ярослав Амосов стал первым украинцем – чемпионом престижного промоушена Bellator. Наш боец победил судейским решением бывшего уже чемпиона Дугласа Лиму.

Кто такой Ярослав Амосов? Попробуем познакомить вас с нашим героем.

Чемпион

27-летний Ярослав родился в Ирпене. С детства в спорте – четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо. Чемпион мира по MMA версии GEFC среди профессионалов. Начиная с 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА.

Непобежденный

У Амосова 26 боев в смешанных единоборствах и 26 побед! 9 – нокаутом, 10 – сдачей и 7 – судейским решением.

Динамо

Это прозвище ему дали друзья. Он любит атаковать и вести поединки динамично. Вот друзья и стали говорить, что он работает в ринге как динамо-машина.

Экстремал

Амосову нравится все экстремальное! У него есть мотоцикл, который сделан под трюки и он учится их делать!

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Собачник

У Ярослава есть собака Даллас. Его снимков в соцсетях не меньше, чем самого Ярослава. Боец проводит с псом очень много времени, летом берет его с собой на сборы.

Сексист

Цитата из интервью: "Я считаю что девочке нужно заниматься танцами, гимнастикой, либо единоборствами чисто для себя! Но это лично мое мнение! Девочки, которые дерутся, без обид".

Семьянин

Ярослав Амосов женат и скоро станет отцом. "Мы ждем ребенка в августе, и эту победу я посвящаю ему", – заявил боец после победы над Лимой.