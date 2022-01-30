"Снег искусственный и очень жесткий". Пидручный оценил биатлонную трассу в Китае

Украинские биатлонисты готовятся к олимпийским стартам без старшого тренера сборной Юрая Санитры, который находится на самоизоляции после положительного теста на коронавирус.

Насколько трудная трасса будет для спортсменов, разбирался Дмитрий Пидручный.

" Трасса достаточно специфична, не простая . Очень много затяжных подъемчиков, их скорее можно отнести к равнине. Спуски короткие, и в основном либо с поворотами, либо резкие и короткие. Старт и выход из рубежа сразу в подъем, финиш тоже в небольшой подъем.

Перед тем, как заехать на финиш или рубеж – относительно длинный с поворотом спуск, после этого поворот налево – на стрельбище, а прямо – финиш в подъем. Поэтому финиши будут интересны . Трасса не легкая, негде отдохнуть. Если подытожить, то первая часть дистанции – это подъемы, а вторая – преимущественно спуски с поворотами, за исключением небольших подъемов.

Трасса практически идеально чиста: нет ни глины, ни песка. Ветром песок тоже не надувается, по крайней мере, за эти два дня я такого не видел.

Снег здесь искусственный, натурального совсем нет. Он очень жесткий, перемерз, и лыжи в подъем вообще не едут: поскольку снег жесткий, лыжи в него просто врезаются. Снег есть только на трассе и в Олимпийской деревне – где трава, сейчас настреляли снег", – сказал Пидручный в интервью biathlon.com.ua.