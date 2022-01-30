"Снег искусственный и очень жесткий". Пидручный оценил биатлонную трассу в Китае

Дмитрий Пидручный готовится к стартам на олимпийской трассе в Чжанцзякоу / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня
Украинские биатлонисты готовятся к олимпийским стартам без старшого тренера сборной Юрая Санитры, который находится на самоизоляции после положительного теста на коронавирус.
Насколько трудная трасса будет для спортсменов, разбирался Дмитрий Пидручный.
"Трасса достаточно специфична, не простая. Очень много затяжных подъемчиков, их скорее можно отнести к равнине. Спуски короткие, и в основном либо с поворотами, либо резкие и короткие. Старт и выход из рубежа сразу в подъем, финиш тоже в небольшой подъем.
Перед тем, как заехать на финиш или рубеж – относительно длинный с поворотом спуск, после этого поворот налево – на стрельбище, а прямо – финиш в подъем. Поэтому финиши будут интересны. Трасса не легкая, негде отдохнуть. Если подытожить, то первая часть дистанции – это подъемы, а вторая – преимущественно спуски с поворотами, за исключением небольших подъемов.
Трасса практически идеально чиста: нет ни глины, ни песка. Ветром песок тоже не надувается, по крайней мере, за эти два дня я такого не видел.
Снег здесь искусственный, натурального совсем нет. Он очень жесткий, перемерз, и лыжи в подъем вообще не едут: поскольку снег жесткий, лыжи в него просто врезаются. Снег есть только на трассе и в Олимпийской деревне – где трава, сейчас настреляли снег", – сказал Пидручный в интервью biathlon.com.ua.
Ранее украинские биатлонисты рассказали, чем их кормили в столовой олимпийской деревни.
Также мы сообщали, что вслед за главным тренером мужской сборной Украины по биатлону словаком Юраем Санитрой положительный тест на коронавирус в Китае сдал и его ассистент – 37-летний Игорь Ященко.