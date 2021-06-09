"Смотрю на дату рождения, а в ней – день смерти". Отец хоккеиста – о мистике гибели ярославского Локомотива

Скоро исполнится 10 лет с авиакатастрофы, в которой погибла хоккейная команда из Ярославля. Отец одного из ее игроков раскрыл мистические подробности крушения

Родители Ивана Ткаченко у могилы своего сына

Леонид Ткаченко, отец хоккеиста ярославского Локомотива Ивана Ткаченко, рассказал о мистике, связанной с авиакатастрофой, в которой 7 сентября 2011 года погиб его сын и весь состав российской хоккейной команды.

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По словам Ткаченко-старшего, день гибели сына был заложен в дате его рождения.

"В нашей истории было много мистического. Мама защитника Локомотива Михаила Баландина рассказывала – ей за год до случившегося позвонила знакомая: "Как Мишка-то? Нормально? А то мне сон приснился, что Локомотив разбился". Она отвечает: "Так он же не в Локомотиве играет, а в Динамо". А через год переходит в Локомотив и..."

"А с моим сыном Ваней какая мистическая история! Просто ужас! Был у него магазин "Белый кот", продавали всякую чепуху. Даже не знаю, почему так назвали. Ваня погибает – и в этот магазин начинает приходить белый кот. Ходил ровно девять дней. В магазине жена старшего брата заправляла, подкармливала его... Приходил к дверям – ложился и ждал! Через девять дней исчез. И больше никогда не видели. Как хочешь – так и понимай"

"Но это не единственное совпадение! У Вани в дате рождения заложен день гибели. Родился в 11-м месяце – они погибли в 11-м году. Он родился в 1979-м – они погибли 7 числа 9 месяца. Ну не мистика? Я не сразу это увидел. Но увидел. Как-то смотрю на дату рождения и дату смерти – цифры-то... Вот они!" – приводит слова Леонида Ткаченко Спорт-Экспресс

Леонид Ткаченко и его сын Иван. Фото – СЭ

Напомним, Як-42 с Локомотивом на борту разбился при взлете из ярославского аэропорта "Туношна" 7 сентября 2011 года. Команда направлялась на матч КХЛ в Минск. Всего в самолете было 37 пассажиров и восемь членов экипажа. При крушении выжили только хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Через несколько дней Галимов умер в Москве.

Среди погибших было трое граждан Украины – Александр Вьюхин, Даниил Собченко и Виталий Аникеенко.

Виновным был признан замглавы авиакомпании "Як Сервис" Вадим Тимофеев. Он должен был бы провести пять лет в колонии-поселении, но был амнистирован в 2015 году к 70-летию Победы.

Фото: bankgorodov.ru

Недавно в России вандалы сожгли могилу хоккеиста Локомотива, погибшего в авиакатастрофе.