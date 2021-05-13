Смешно! Футболист сборной Украины блеснул в роли аниматора

Евгений Макаренко / Фото: Instagram
Бывший игрок киевского Динамо Евгений Макаренко известен своим футбольным универсализмом. Он способен сыграть как на позиции левого защитника, так и центрального полузащитника – причем во втором из этих амплуа оказался весьма полезным для Андрея Шевченко в сборной Украины.
Читайте также: Поймаю? Пятов в триллерном стиле проверил реакцию на сыне (видео)
Теперь же 29-летний футболист раскрыл публике еще один талант. Оказывается, из него получился бы отменный аниматор!
По крайней мере, такой вывод напрашивается из видеороликов, которые у себя в Instagram-сториз выложила жена Евгения Татьяна. На празднике у друзей футболист был душой компании, сперва рассмешив присутствующих, пусть и неудачной, но забавной попыткой надуть шарик.
А после этого Евгений Макаренко эффектно выступил в роли артиста балета – согласитесь, сцена по нему просто плачет!
Евгений Макаренко и его жена Татьяна
Отметим, что права на Евгения Макаренко принадлежат Андерлехту. Но последний сезон он провел в аренде в другом бельгийском клубе – Кортрейке.
Напомним, Шевченко включил Макаренко в список 36 игроков сборной, которые будут готовиться к финальной части Евро.
Новости на эту же тему:История одной фотографии. Как снимок превратился в памятник "Остановите ракеты!" Футболист из чемпионата Украины вступился за Израиль Милевский уедет к Пижону в Брест: Артем раскрыл свои планы после краха Миная У Роналду новая машина. Ради ее покупки прогулял тренировку Ювентуса