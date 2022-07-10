Смачный нокаут. Тезки определили сильнейшего в поединке UFC

Рафаэль Физиев победил Дос Аньоса техническим нокаутом / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 58. В главном поединке шоу встречались Рафаэль Физиев и экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос.

Досрочную победу в схватке одержал 29-летний азербайджанец. В начале заключительного раунда азербайджанский боец нокаутировал бразильца мощным левым боковым в голову. Дос Аньос упал в нокдаун, где Физиев добавил еще несколько ударов. Рефери вынужден был остановить схватку.

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Физиев на профи-ринге с 2015 года. Победа над Дос Аньосом стала 12-й в карьере бойца в ММА, из которых восемь он одержал нокаутом. Единственное поражение Физиев потерпел в дебютном поединке UFC.

37-летний Дос Аньос потерпел 14-е поражение в карьере при 31-й победе.

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