Смачний нокаут. Тезки визначили найсильнішого у поєдинку UFC

Рафаель Фізієв переміг Дос Аньоса технічним нокаутом / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч з 9 на 10 липня у Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 58. У головному поєдинку шоу зустрічалися Рафаель Фізієв та екс-чемпіон UFC у легкій вазі Рафаель Дос Аньос.

Дострокову перемогу у сутичці здобув 29-річний азербайджанець. На початку заключного раунду азербайджанський боєць нокаутував бразильця потужним лівим боковим у голову. Дос Аньос впав у нокдаун, де Фізієв додав ще кілька ударів. Рефері змушений був зупинити бій.

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Фізієв на профі-рингу з 2015 року. Перемога над Дос Аньосом стала 12-ю у кар'єрі бійця в ММА, з яких вісім він здобув нокаутом. Єдиної поразки Фізієв зазнав у дебютному поєдинку UFC.

37-річний Дос Аньос зазнав 14-ї поразки в кар'єрі при 31-й перемозі.

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