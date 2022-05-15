Смачный нокаут. Обидчик Деревянченко стал абсолютным чемпионом мира

Джермалл Чарло - абсолютный чемпион мира первого среднего веса / Фото: BoxingScene

В Лос-Анджелесе прошел вечер бокса от промоутерской компании РВС. В главном поединке шоу состоялся бой-реванш между американцем Джермаллом Чарло и аргентинцем Брайаном Кастаньо.

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Первая схватка между соперниками состоялась летом прошлого года и закончилась спорной ничьей.

Чарло уверенно провел реванш, владея инициативой и навязывая сопернику свою тактику боя. В 7-м раунде Чарло потряс Кастаньо левым контрхуком, но не решился его добить.

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В 10-м раунде очередной левый боковой Джермалла завершился падением Кастаньо. После отсчета рефери Чарло бросился на своего соперника, снова отправив аргентинца на настил ринга. В этот раз рефери принял решение остановить поединок.

Джермалл Чарло защитил свои титулы IBF, WBA и WBC и отобрал пояс WBO у Кастаньо. Теперь американец пополнил клуб абсолютных чемпионов мира.

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Напомним, в сентябре 2020 года украинский боксер Сергей Деревянченко не смог отобрать чемпионский пояс WBC у американца Джермалла Чарло. Это была уже третья попытка украинца стать чемпионом мира.