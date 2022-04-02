Сложности спортсменов в теробороне. Откровения легенды украинского тенниса

Стаховский в теробороне / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские спортсмены героически защищают нашу страну в рядах ВСУ и теробороны разных населенных пунктов. Вернулся в страну и стал на защиту столицы и теннисист Сергей Стаховский.

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Украинский спортсмен только закончил профессиональную карьеру игрока и строил планы на будущее, но 24 февраля его жизнь перевернулась. Своей историей Стаховский поделился с Украинской правдой, где детально изложил свои действия до начала войны и после. А также рассказал о нюансах службы спортсмена в теробороне:

В теробороне я заявлялся еще 12 февраля. Честно, не потому что ожидал войны. Но понимал, что во-первых, чем больше людей мотивированных будет записываться, тем больше будет непосредственный месседж оркам, что люди здесь будут обороняться. Я нигде это не афишировал, просто ушел и для себя записался. Если честно, вот говорю как есть, спортсмен ни хрена полезного сразу не может дать теробороне. Это, условно, если бы ты пошел неделю потренировался в теннис и тебя бросили на соревнование. И давай соревнуйся, выигрывай соревнование. Я умею стрелять, супер, уже бонус. Но пока только в тире пристреливали оружие. Сейчас патрулирую улицы. Когда приехали, мне так намекали типа, ты ведь не военный, что ты здесь делаешь? Здесь достаточно людей в теробороне, зачем ты приехал? Но однажды привыкли.

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Сергей Стаховский также поделился и своими личными переживаниями за страну: