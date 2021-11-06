Сложно не нарушить режим. Свитолина заехала на блины к бабушке

Бабушка тепло встретила бронзовую призерку Токио-2020
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина недавно получила звезду в Киеве. После чего спортсменка поехала на родину в Одессу.
Элина в Instagram поделилась милым фото с бабушкой. Которая традиционно встретила внучку любимыми блинами.
Ранее Элина Свитолина показала, как готовит блины. Украинка доказала, что мастерски орудует не только ракеткой, но и сковородкой. Спортсменка, стоя у плиты, ловко подбросила блинчик, чтобы перевернуть его.
А в Киеве теннисистка зарисовалась в креативной рубашке.
Напомним, недавно Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов. Бронзовая призерка Олимпийских игр купила себе шикарный внедорожник.