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Сложно не нарушить режим. Свитолина заехала на блины к бабушке

Андрей Трофимов
6 ноября, 13:16
Звезда мирового тенниса гостит сейчас у родных в Одессе, где бабушка готовит ее любимые блинчики

Бабушка тепло встретила бронзовую призерку Токио-2020

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина недавно получила звезду в Киеве. После чего спортсменка поехала на родину в Одессу.

Элина в Instagram поделилась милым фото с бабушкой. Которая традиционно встретила внучку любимыми блинами.

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Ранее Элина Свитолина показала, как готовит блины. Украинка доказала, что мастерски орудует не только ракеткой, но и сковородкой. Спортсменка, стоя у плиты, ловко подбросила блинчик, чтобы перевернуть его.

А в Киеве теннисистка зарисовалась в креативной рубашке.

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Напомним, недавно Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов. Бронзовая призерка Олимпийских игр купила себе шикарный внедорожник.