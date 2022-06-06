Скрипник покинет Зарю и перейдет в другой клуб УПЛ

Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Уже в августе должен стартовать новый сезон УПЛ. Проводить чемпионат Украины по футболу решили в своей стране несмотря на войну против России.

16 клубов сыграют в элитном дивизионе, из них пять будут представлять страну в еврокубках. Шахтер и Динамо сыграют в Лиге чемпионов, Днепр-1 – в Лиге Европы, а Заря и Ворскла – в Лиге Конференций.

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Последние два клуба в межсезонье могут стать главными ньюзмейкерами украинского футбола. Недавно полтавчане попрощались со своим наставником Юрием Максимовым.

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Клуб решил не продлевать контракт с экс-игроком Динамо и сборной Украины. Тем временем, также закончился срок действия договора между Зарей и их коучем Виктором Скрипником.

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Именно этим обстоятельством и планирует воспользоваться Ворскла. Как сообщает Footboom, "зелено-белые" предложили Скрипнику контракт и тот его одобрил. Вместе с Виктором Анатольевичем в полтавский клуб перейдет и его тренерский штаб.

Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Напомним, что Скрипник возглавил Зарю в 2019 году и едва не вывел команду в Лигу чемпионов, заняв третье место в УПЛ. В прошлом сезоне луганчане неудачно отыграли в Лиге Конференций, заняв третье место в группе с Ромой, Буде-Глимтом и софийским ЦСКА.