6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Скрипник покинет Зарю и перейдет в другой клуб УПЛ

Анатолий Дерека
6 июня, 23:31
Ворскла готова переманить наставника конкурента, у которого закончился контракт с луганским клубом

Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Уже в августе должен стартовать новый сезон УПЛ. Проводить чемпионат Украины по футболу решили в своей стране несмотря на войну против России.

16 клубов сыграют в элитном дивизионе, из них пять будут представлять страну в еврокубках. Шахтер и Динамо сыграют в Лиге чемпионов, Днепр-1 – в Лиге Европы, а Заря и Ворскла – в Лиге Конференций.

Реклама

Последние два клуба в межсезонье могут стать главными ньюзмейкерами украинского футбола. Недавно полтавчане попрощались со своим наставником Юрием Максимовым.

Читайте также: Тренер из Херсона решил перейти на украинский язык

Клуб решил не продлевать контракт с экс-игроком Динамо и сборной Украины. Тем временем, также закончился срок действия договора между Зарей и их коучем Виктором Скрипником.

Реклама

Именно этим обстоятельством и планирует воспользоваться Ворскла. Как сообщает Footboom, "зелено-белые" предложили Скрипнику контракт и тот его одобрил. Вместе с Виктором Анатольевичем в полтавский клуб перейдет и его тренерский штаб.

Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Напомним, что Скрипник возглавил Зарю в 2019 году и едва не вывел команду в Лигу чемпионов, заняв третье место в УПЛ. В прошлом сезоне луганчане неудачно отыграли в Лиге Конференций, заняв третье место в группе с Ромой, Буде-Глимтом и софийским ЦСКА.