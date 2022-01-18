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Скончался уникальный футболист

Андрей Трофимов
18 января, 11:56
На 89-м году ушел из жизни легендарный игрок Реала Франсиско Хенто

Франсиско "Пако" Хенто / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Хенто единственный в мире футболист, который шесть раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

О его смерти сообщил официальный сайт Реала.

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Испанец выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. В общей сложности он провел за команду 600 матчей и забил 182 гола.

Помимо уникальных шести триумфов в Кубке чемпионов, Хенто в составе Реала 12 раз выиграл чемпионат Испании, дважды побеждал в Кубке Испании, а в 1960 году победил в Межконтинентальном кубке.

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В общей сложности Хенто завоевал с Реалом 23 трофея, что является клубным рекордом. На этой неделе его догнал по числу титулов Марсело.

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Ранее умер знаменитый биатлонист – двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев.

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