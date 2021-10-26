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Ворскла --
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Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
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"Скептически отношусь к сопернику": легендарный Майк Тайсон подтвердил бой с блогером

Павел Василенко
26 октября, 11:29
Знаменитый американский боксер проведет бой в феврале 2022 года. Ожидается, что Майк Тайсон должен подраться с блогером Логаном Полом

Майк Тайсон / Фото: Reuters

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, WBA и IBF, которому ранее установили трехметровый памятник в знаменитой пиццерии Mulberry Pizzeria, отметил, что скептически относиться к будущему сопернику.

"Я собираюсь провести бой в феврале, Довольно скептически отношусь к сопернику, но, с другой стороны, этот соперник весьма стимулирующий", — приводит слова 55-летнего Тайсона The Sun.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

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Рой Джонс и Майк Тайсон / Фото: Reuters

На счету 54-летнего Майка 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Еще два поединка признали несостоявшимися.

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Логан Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился вничью.

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