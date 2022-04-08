Сказочный прорыв! Украинка уничтожает звезд мирового тенниса

Теннисный успех Ангелины Калининой / Фото: Коллаж: Сегодня

Чарльстон 2022 года надолго запомниться Ангелине Калининой. Украинская теннисистка демонстрирует свой класс на турнире WTA 500, и уже установила персональные рекорд на соревнованиях подобного уровня. До этого на таких статусных турнирах Калинина не могла пробиться в 1/4 финала. И вот звездный час настал.

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Две супер-битвы против известных мировых теннисисток Ангелина Калинина смогла выиграть и таким образом пробилась в четвертьфинал. Сначала была пройдена 18 номер рейтинга WTA представительница Казахстана Елену Рыбакину. В трех сетах победу одержала украинка. Это первая победа Калининой над соперницей из топ-20.

А сегодня ночью Калинина устроила "махач" ракетками з француженкой Ализе Корне. Напряженная борьба в каждом гейме первого сета позволила Ангелине победить только лишь на тай-брейке. А во втором – вовремя взятый брейк, позволил Калининой праздновать успех и выход в четвертьфинал.

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Кроме успеха на теннисном корте, в США украинцы оставили след в истории и на бейсбольной арене в Чикаго. Там прозвучал гимн Украины.