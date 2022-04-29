Сказка закончилась, камбека не будет. Михайлюк вылетает из плей-офф НБА

Михайлюк вылетает из плей-офф НБА / Фото: NBA.com, Коллаж: Сегодня
Святослав Михайлюк завершает выступления в текущем сезоне плей-офф НБА. Торонто в шестом матче серии первого раунда не смог дома выстоять под натиском звезд Филадельфии.
После невероятно героических двух побед Рэпторс подряд, фанаты канадской команды поверили в возможный камбек и позитивный исход противостояния в их пользу. И казалось равные две четверти шестого поединка дарят шанс сравнять счет в серии. Но провальная 10-минутка после большого перерыва, которую Торонто проиграло в -20 очей, лишила всех надежд на общий успех в серии против Филадельфии. Вернуться в заключительной четверти также не удалось.
В итоге лидеры Филадельфии Эмбиид, Харден и Харрис сделали по дабл-даблу, а команда отпраздовала решающую победу над Торонто со счетом 132:97.
Святослав Михайлюк сыграл свой третий поединок в плей-офф НБА, но отличиться результативными действиями не удалось.
Таким образом Филадельфия отправляется в полуфинал Восточной конференции, где встретиться с Майами.
НБА. Плей-офф. Восточная конференция:
Майами – Атланта 4:1 (счет серии)
Филадельфия – Торонто 4:2
Бостон – Бруклин 4:0
Милуоки – Чикаго 4:1
НБА. Плей-офф. Западная конференция:
Финикс - Нью-Орлеан 4:2
Даллас – Юта 4:2
Голден Стэйт – Денвер 4:1
Мемфис – Миннесота 3:2 (серия продолжается)