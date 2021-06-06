Скандальный блогер перевесил "золотого" Мейвезера перед боем на 15 кг

Говорливый Логан Пол и непобедимый боксер-профессионал Флойд Мейвезер сойдутся на ринге в Майами вечером 6 июня, хотя сильно разнятся в весе

Флойд Мейвезер и Логан Пол / Фото: Twitter

Сегодня на открытом стадионе в американском штате Флорида состоится примечательное шоу. Главным событием в нем станет бой по правилам бокса между бывшим чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и YouTube-блогером Логаном Полом. Ночью по нашему времени оппоненты засветились на официальной церемонии взвешивания.

Недавно Мейвезер напал на блогера, тот сорвал с него кепку и сделал с ней тату.

26-летний Логан показал на весах 85,8 кг, тогда как 44-летний ветеран спорта – всего 70,3. При этом Пол не смог обойтись без уколов в адрес боксера, пообещав развенчать "самую большую симуляцию в истории".

Флойд давно отошел от дел, но все же не может устоять перед соблазном заработать огромные деньги. Ожидается, что он получит не менее 110 миллионов долларов! В его профессиональной карьере 50 победных боев. Последний раз, в 2017 году, боксер по прозвищу "Деньги" нокаутировал звезду UFC Конора Макгрегора. Чуть позже, в 2018-м, в выставочном поединке он легко победил японского кикбоксера.

Как известно, судьи не будут мешать Мейвезеру избивать блогера.

Смотрите, как Логан готовился к поединку.