Скандалище с допингом на Олимпиаде! Россию лишают золота в фигурном катании

Россия в своем стиле. Без допинга никуда / Фото: Getty Images

Об этом сообщает Inside the Games. По информации издания, проблема возникла с тестом российского спортсмена, имя которого не называется, сданным перед Олимпиадой.

Напомним, соревнования завершились еще 7 февраля. Победу одержала сборная РОК, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.

Реклама

Церемонию награждения в командном турнире фигуристов уже поставили на паузу. Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что это сделали из-за необходимости получения юридической консультации от Международного союза конькобежцев.

Реклама

Отметим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).