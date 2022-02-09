8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
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Ливерпуль --
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Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Скандалище с допингом на Олимпиаде! Россию лишают золота в фигурном катании

Андрей Трофимов
9 февраля, 08:50
Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России

Россия в своем стиле. Без допинга никуда / Фото: Getty Images

Об этом сообщает Inside the Games. По информации издания, проблема возникла с тестом российского спортсмена, имя которого не называется, сданным перед Олимпиадой.

Напомним, соревнования завершились еще 7 февраля. Победу одержала сборная РОК, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.

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Церемонию награждения в командном турнире фигуристов уже поставили на паузу. Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что это сделали из-за необходимости получения юридической консультации от Международного союза конькобежцев.

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Отметим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).