8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
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Бернлі --
Ліверпуль --
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Лестер --
Вест Хем --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Реал --
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Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Скандал із допінгом на Олімпіаді! Росію позбавляють золота у фігурному катанні

Андрій Трофімов
9 лютого, 08:50
Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні можуть бути переглянуті через ситуацію із допінг-тестом фігуриста збірної Росії

Куди ж без допінгу! Росія у своєму репертуарі / Фото: Getty Images

Про це повідомляє Inside the Games. За інформацією видання, проблема виникла із тестом російського спортсмена, ім'я якого не називається, зданим перед Олімпіадою.

Нагадаємо, змагання завершились ще 7 лютого. Перемогу здобула збірна РОК, друге місце посіла команда США, третьою стала Японія.

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Церемонію нагородження у командному турнірі фігуристів уже поставили на паузу. Представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що це зробили через необхідність отримання юридичної консультації від Міжнародної спілки ковзанярів.

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Зазначимо, що за попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну і взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).