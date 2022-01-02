1 января 14:30
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
2 января 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Экс-украинец заехал рефери в челюсть за нокаут в пользу наследника Кличко (видео)

Андрей Трофимов
2 января, 07:27
Такого бокс еще не видел – украинец Виктор Выхрист выиграл у экс-соотечественника Яго Киладзе, а тот, считая свое поражение несправедливым, напал на судью прямо в ринге

Рефери получил от Киладзе, отдав победу Выхристу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Голливуде, штат Флорида, грандиозным скандалом завершился бой между украинским "наследником братьев Кличко" гигантом Виктором Выхристом по прозвищу Faust ("Кулак") и экс-украинцем, ныне выступающим за Грузию, бывшим спарринг-партнером Владимира Кличко – Яго Киладзе.

29-летний Выхрист победил нокаутом во втором раунде, несогласный с досрочной остановкой боя Киладзе ударил рефери в подбородок.

Реклама

В этом непродолжительном поединке зрители увидели аж пять нокдаунов! Трижды Выхрист отправил на канвас грузина, тот украинца – дважды, едва не выбив визави за пределы ринга. Вот это была рубка!

Реклама

После третьего нокдауна Яго быстро поднялся, но американский рефери-бородач Самуэль Бургос, будто по указке, остановил бой, присудив победу Выхристу.

Разъяренный Киладзе, готовый продолжать бой, с таким решением был в корне не согласен и ударил судью перчаткой в челюсть, за что его, скорее всего, будет ждать длительная дисквалификация.

Реклама

"Что с тобой, мужик?" – спросил рефери у Киладзе, который все еще не мог понять, почему прекратили бой.

Бургос же вскоре поднял руку непобедимого Выхриста, возвестив о девятой и крайне скандальной победе Виктора на профи-ринге.

Как заявил рефери, он остановил бой, потому что Киладзе пятился назад, когда он попросил его подойти к нему. Но с этим можно поспорить.

  • "Киладзе засудили!"
  • "Рефери, что это было?"
  • "Рефери был заряжен", – такие гневные отзывы болельщики оставляют в соцсетях