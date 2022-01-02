Экс-украинец заехал рефери в челюсть за нокаут в пользу наследника Кличко (видео)

Рефери получил от Киладзе, отдав победу Выхристу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Голливуде, штат Флорида, грандиозным скандалом завершился бой между украинским "наследником братьев Кличко" гигантом Виктором Выхристом по прозвищу Faust ("Кулак") и экс-украинцем, ныне выступающим за Грузию, бывшим спарринг-партнером Владимира Кличко – Яго Киладзе.

29-летний Выхрист победил нокаутом во втором раунде, несогласный с досрочной остановкой боя Киладзе ударил рефери в подбородок.

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В этом непродолжительном поединке зрители увидели аж пять нокдаунов! Трижды Выхрист отправил на канвас грузина, тот украинца – дважды, едва не выбив визави за пределы ринга. Вот это была рубка!

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После третьего нокдауна Яго быстро поднялся, но американский рефери-бородач Самуэль Бургос, будто по указке, остановил бой, присудив победу Выхристу.

Разъяренный Киладзе, готовый продолжать бой, с таким решением был в корне не согласен и ударил судью перчаткой в челюсть, за что его, скорее всего, будет ждать длительная дисквалификация.

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"Что с тобой, мужик?" – спросил рефери у Киладзе, который все еще не мог понять, почему прекратили бой.

Бургос же вскоре поднял руку непобедимого Выхриста, возвестив о девятой и крайне скандальной победе Виктора на профи-ринге.

Как заявил рефери, он остановил бой, потому что Киладзе пятился назад, когда он попросил его подойти к нему. Но с этим можно поспорить.