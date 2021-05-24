Скандал в Формуле-1: сыну Шумахера приказали пропустить россиянина

Инженеры притормозили болид Шумахера. Фото: REUTERS/Juan Medina
Выступление команды Хаас на Гран-при Монако обернулось небольшим скандалом. Сыну легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мику приказали пропустить своего партнера по команде россиянина Никиту Мазепина.
Незадолго до финиша инженер Хааса сообщил немцу о неких "проблемах с болидом" и приказал ему пропустить Мазепина, пишет Eurosport. В итоге россиянин финишировал в гонке 17-м, а Шумахер-младший занял 18-е место.
Мазепин, как и Шумахер, проводит дебютный сезон в Формуле-1, однако уже успел вляпаться в несколько скандалов, из-за чего его ненавидят болельщики и даже некоторые коллеги. Так, во время предыдущего этапа Мазепину показали средний палец после обгона.
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