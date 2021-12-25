Скандал под елочку: тренером сборной назначили звезду без опыта

Илья Кваша / Фото: Александр Яремчук
Назначение 33-летнего Ильи Кваши новым главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду оказалось скандальным.
Читайте также: Озвучен медальный план Украины на Олимпиаду в Пекине
Против него выступил президент Федерации этого вида спорта Игорь Лысов, заявив, что у Кваши нет ни одного дня стажа тренерской работы.
Однако министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что, несмотря на протесты Игоря Лысова, именно Кваша с начала следующего года будет готовить наших прыгунов в воду.
"Как бы я ни уважал президента Федерации прыжков в воду Игоря Лысова и тренера Тамару Токмачеву, однако отсутствие медалей на последних Олимпиадах – это объективное основание для смены главного тренера".
"Подтверждаю, что с января новым главным тренером сборной по прыжкам в воду будет Илья Кваша. Наш прославленный в прошлом прыгун выиграл конкурсный отбор и, несмотря на недоразумения с Федерацией, он все же возглавит сборную", – приводит слова Вадима Гутцайта сайт АСЖУ.
Напомним, что Илья Кваша – бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года и семикратный чемпион Европы.