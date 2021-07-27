Скандал на Олимпиаде: россиянину не дали выйти на награждение в маске с котиком

Пловец из команды ОКР Евгений Рылов, выигравший золотую медаль в стометровке на спине, не смог порадоваться своему успеху на Играх в Токио в полной мере

Евгений Рылов из ОКР / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион Токио-2020 в плавании Евгений Рылов обиделся на оргкомитет Игр, который не допустил спортсмена из ОКР до церемонии награждения в его фирменной медицинской маске – с изображением кота. Секьюрити на водной арене попросили Рылова поменять средство защиты.

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"Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали "извините, нельзя". Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады", – приводит слова Рылова РИА Новости

Отметим, что Евгений Рылов носит маску с котом практически с начала пандемии, потому что это подарок его девушки. К тому же он очень любит кошек – дома живет сразу три.

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Ранее пловчиха из России поругалась с трансляторами Олимпиады, заявив, что деньги решают все.