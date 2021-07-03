Скандал на английском ТВ: карту Украины на форме сборной сравнили с грязным пятном

Во время популярного шоу на британском телевидении, посвященном матчу чемпионата Европы Украина – Англия, Кейт Гаррэвей грубо высказалась в наш адрес

Неприятный для украинцев инцидент произошел вчера на британском телевидении. Во время популярной передачи "Доброе утро, Британия" ведущая Кейт Гаррэвей нелицеприятно высказалась о форме футбольной сборной Украины. Общение в студии с участием посла Украины Вадима Пристайко было посвящено матчу 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия, который в субботу состоится в Риме.

На нашем сайте уже начался онлайн Украина – Англия.

О казусе рассказало издание Daily Star.

В частности, 54-летняя ведущая сказала, видимо, решив пошутить:

"Я не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть, и она немного напоминает пятно. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она не слишком грязная".

Новая форма сборной Украины перед Евро-2020 / Фото: Reuters

При этом второй телеведущий смехом отреагировал на эти слова. А Гаррэвей решила задеть посла, спросив, не является ли решение разместить карту на форме политическим. Пристайко не стал отвечать на колкости относительно "пятна", а заметил, что это не политический шаг, а желание объединить всю нацию во время масштабного турнира. В том числе Крым, который уже семь лет оккупирован Россией.

Справедливости ради стоит заметить, что многие англичане возмутились грубым высказыванием Кейт, о чем написали в соцсетях.

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