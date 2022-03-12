Сине-желтый перформанс: четвертая ракетка мира поддержала Украину

/ Фото: WTA

Польская поддержка на теннисных кортах – Ига Свентек поддержала Украину во время поединка против нашей соотечественницы Ангелины Калининой на турнире WTA в американском Индиан-Уелссе.

/ Фото: WTA

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Сине-желтая лента на форме спортсменки стала ярким украшением и жестом поддержки Украины, жители которой продолжают погибать от оружия оккупантов.

Сам поединок между Свентек и Калининой завершился победой четвертой ракетки мирового рейтинга WTA. Украинка смогла показать характер и выиграла первый сет. Но этого оказалась мало для итогового успеха.

Класс взял свое – во втором и третьем сетах Свентек отдала всего один гейм украинке и таким образом именно польская теннисистка пробилась в следующий раунд соревнований.